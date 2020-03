Prima di essere la tua compagna, voglio essere la tua migliore amica

Che cosa meravigliosa l’amore. Quando arriva, sconvolge le nostre vite e in pochissimo tempo ci ritroviamo a condividere la nostra vita con quella persona che fino a poco fa era estranea a tutto. E così iniziano le gite fuori porta, le cene insieme, le giornate in famiglia e la quotidianità divisa per due. Ma quand’è che esattamente diventa tutto straordinario?