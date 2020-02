Dormi bene, sorridi, chiama chi ami: così ti sveglierai ogni giorno motivata

Un antico detto afferma che il mattino ha l’oro in bocca e allora perché, quando la sveglia suona, alzarci da quel letto così confortevole ci sembra quasi un incubo? Semplicemente perché non lo facciamo nel modo giusto, senza la corretta motivazione. Ecco quindi qualche consiglio per affrontare al meglio la giornata che inizia.