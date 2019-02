Le donne preferiscono gli uomini con la barba: lo dice la scienza

Dopo anni in cui hanno dominato i metrosexual, uomini particolarmente curati e dai tratti quasi femminili, le donne sembrano aver riscoperto il fascino della barba: a Hollywood così come sulle passerelle trionfano look trasandati e barbe anche molto lunghe. Con somma gioia delle signore. Questa particolare predilezione è stata confermata anche dalla scienza: le ricerche non lasciano dubbi. Alle donne piace l'uomo barbuto.