Prima di tutto sii amica di te stessa

Prima di ogni cosa, prima di ogni persona ci siamo noi e questo non dovremmo mai dimenticarlo. L’errore che facciamo più spesso infatti è quello di dedicarci agli altri con tutte noi stesse per poi accontentarci delle briciole. Ma rispettarsi e amarsi è il primo passo per il benessere personale, solo diventando amiche di noi stesse potremmo essere felici.