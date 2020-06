L’altra metà di me

Vestiti coordinati, scambi di persona, empatia fuori da ogni razionalizzazione umana: i gemelli sono di solito visti come, estremamente affascinanti e incompresi, come se facessero parte di un altro pianeta. Le domande "ma cosa si prova?" e "riuscite davvero a sentire i sentimenti l'uno dell'altro?", sono all'ordine del giorno, del resto come dare torto a chi da fuori può solo osservare un legame così forte e indissolubile come quello tra fratelli ? Amplificato ancora di più dal fatto che, sin dalla gravidanza, queste due persone hanno