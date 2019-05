Corna, l’adulterio esiste da sempre: nessuna punizione lo frena

Oggi un quarto dei coniugati, uomini e donne, tradisce, anche mettendo a rischio famiglia, lavoro, amici. Non esiste cultura che non conosca l’adulterio. Nonostante le punizioni che ancora esistono in molte parti del mondo contro l’adulterio, nessuno si ferma