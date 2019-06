Quando sono a contatto con la natura, sono felice. La scienza, conferma.

Mare, montagna, alberi e boschi, prati e laghi: entrare in contatto con la natura, può davvero farci sentire meglio, fisicamente e mentalmente. Si tratta di una terapia, che ci consente di entrare in armonia con l’universo intero, basta poco infondo per essere felici.