Cominciare è la tua unica gioia al mondo. Non ritardare questo momento

Cesare Pavese insegna: “l’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante”, ed è a lui e a queste parole che dovremmo ispirarci quando niente va come speriamo, quando tutto sempre perduto, quando ci smarriamo lungo la via. Cominciare è l’unica via di fuga per un nuovo inizio.