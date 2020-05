Come uno tsunami, l’amore arriverà. E sconvolgerà la tua vita

E che a volerlo spiegare, l’amore, non basterebbero i lunghissimi dialoghi dei filosofi, né tantomeno centinaia e migliaia di pagine dei romanzi più belli, perché come si fa a raccontare quel sentimento che crea caos nel sistema ordinato e controllato di ognuno di noi? Come potremmo mai descrivere quel vento dirompente e misterioso chiamato amore?