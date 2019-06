Chi legge molti libri ha queste caratteristiche, parola di scienza

Uno studio britannico condotto dalla Kingston University di Londra ha evidenziato che le persone che leggono molti libri sono diverse da come ce le aspettiamo, ovvero dai classici topi di biblioteca. Non sono affatto solitarie e poco socievoli, anzi, rispetto a chi predilige la televisione, sono risultate empatiche, simpatiche e ben disposte verso il prossimo. Ecco tutte le loro caratteristiche, in cui forse vi riconoscerete anche voi se siete lettori accaniti.