Amati. È il regalo più grande che puoi farti per essere felice, per amare gli altri

“Se non ami te stesso, non puoi amare nessun altro”. Ogni giorno qualcuno ci ripete che se non ci trattiamo con amore, difficilmente riusciremo ad aprire il nostro cuore agli altri. Lo ripetiamo anche a noi stesse per poi cadere in una spirale di sensi di colpa, autocritiche e insicurezze che rendono l’amore per noi stesse qualcosa di irraggiungibile.