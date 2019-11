Amate i vostri genitori così come sono, un giorno vi mancheranno

Quando si perde un genitore il vuoto e il dolore che lascia è incolmabile. I nostri genitori sono speciali, non perfetti (nessuno lo è), ma dal primo momento in cui veniamo al mondo donano l'anima per noi. Magari, a volte, possono non capirci o sembrarci ingiusti in qualche scelta, ma il loro amore è l'unico che non muterà mai nel tempo.