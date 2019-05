5 motivi per cui le donne divorziate sono più attraenti

Linda Charvoz dell’Università di Losanna, in Svizzera, ha condotto uno studio e ha evidenziato, analizzando più di 10mila coppie, come le donne divorziate siano percepite, in generale, più attraenti. L’aver preso totale consapevolezza della propria vita con i suoi pregi e i suoi difetti e l’aver avuto coraggio di dire “no” ad una condizione scomoda come un rapporto di coppia sbagliato rende la donna subito più affascinante agli occhi degli altri.