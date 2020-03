10 cose da fare per ridurre lo stress, anche in casa

Fermarsi, fare un bel respiro e prendersi un po’ di tempo per se stesse aiuta quando ci si sente particolarmente stressate nei momenti più difficili. L’ansia, la fragilità emotiva e il sentirsi sole scatena in noi una serie di emozioni negative che impediscono il nostro benessere fisico e psichico. Quando ci sentiamo così e le emozioni negative prendono il sopravvento prendiamoci del tempo e mettiamo in pratica queste 10 cose per ridurre lo stress, anche in casa.