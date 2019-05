I 10 insegnamenti di Pippi Calzelunghe

L'avremmo voluta tutti come migliore amica perché lei, Pippi Calzelunghe, era spassosa, divertente, coraggiosa e si inventava ogni giorno nuove avventure. Guardandola abbiamo imparato a essere più audaci, a non farci etichettare, a osare e a vivere la vita in modo indipendente. Ecco tutti i suoi insegnamenti più preziosi.