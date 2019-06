Donne e felicità: 10 luoghi comuni da sfatare

Essere donna nel 21esimo secolo non è cosa semplice. Non che in passato lo sia mai stato, ma nel mondo di oggi, con tutte le crescenti complicazioni, lo è diventato ancora di più. Oggi più che mai le donne vengono bombardate con aspettative molto alte: essere bellissime, crescere i figli, diventare ricche, essere educate, essere delle buone mogli e comportarsi come tutti si aspettano da loro. Se c'è una cosa che la donna d'oggi non può sopportare, invece, è che le venga detto quali sono le cose che la rendono felice. Ecco allora quali sono i più diffusi luoghi comuni che stabilirebbero criteri spesso errati per cui una donna dovrebbe dirsi felice. In pratica, le 10 cose di cui una donna non ha necessariamente bisogno per essere felice. Prima di tutto, un figlio. Spesso si pensa che una donna senza figli non sia completa o non possa essere felice. che dire, invece, delle gioie di essere zia?