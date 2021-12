E se la felicità fosse una questione di geni?

Alcuni parlano di fortuna, altri danno la colpa o il merito al destino, altri ancora, invece, sono convinti del fatto che nel bene o nel male, tutto ciò che accade è dovuto alla capacità o all'incapacità delle persone che decidono da sole per la loro vita. La verità è che non esiste una sola risposta alla domanda che attanaglia la nostra mente a ogni ora del giorno e della notte: come facciamo a essere felici ?

È colpa nostra se non lo siamo? È colpa di un disegno già scritto che non riusciamo a leggere? O, semplicemente, gli altri sono più bravi di noi a raggiungere i loro obiettivi e a realizzare i sogni? Secondo la scienza non è nulla di tutto questo perché la felicità è un questione di geni.

Nel 2015 una ricerca pubblicata sulla rivista Review of General Psychology metteva alla luce la correlazione tra patrimonio genetico e felicità. Secondo gli scienziati genetisti, infatti, il 50% di questa è determinata dai geni, il 40% dalle intenzioni e solo il 10% dalle circostanze accidentali.

Con gli anni, però, numerosi esperti hanno tentato di scardinare questa scoperta, e questo ha fatto emergere la necessità di approfondire tutto ciò che era stato detto fino a questo momento. Nicholas J. L. Brown e Julia M. Rohrer, autori della ricerca, sono tornati con un nuovo studio che ci ha permesso un'ulteriore e approfondita lettura di quello precedente.

Prima di dare la colpa o il merito esclusivamente al nostro patrimonio genetico, è importante avere consapevolezza della stretta e univoca correlazione che c'è tra natura e cultura. I geni e l'ambiente in cui viviamo sono naturalmente influenzati l'uno dall'altro e questo spiegherebbe perché la felicità è anche una questione di patrimonio genetico.

Senza entrare nella complessa questione che riguarda il patrimonio generico di ognuno di noi, ci limiteremo a dire quello che già sappiamo, ovvero che questo ci caratterizza in maniera univoca e, inevitabilmente, influisce sulle nostre scelte di vita sin da quando siamo bambini. In parole povere, ogni gene può influenzare i nostri comportamenti.

Ed è proprio dal momento in cui nasciamo che mettiamo in atto le nostre abilità di sopravvivenza all'ambiente che ci forma e ci plasma. La genetica non determina necessariamente chi siamo, ma influenza il nostro modo di vivere. Ecco perché alcune persone fanno più fatica, rispetto ad altre, a raggiungere quei livelli di felicità ai quali auspicano. Ed ecco perché per altre, invece, è più facile.

E lo è grazie al lavoro scelto, o allo stile di vita, grazie a tutte quelle decisioni prese che migliorano il loro benessere e che, naturalmente, li fa sentire più felici.

Ma se è vero che la genetica influenza la nostra felicità, è vero anche che è nostro il potere di prendere le migliori decisioni affinché questa diventi lo scopo della nostra vita.