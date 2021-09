Ricordati di far sorridere chi hai al tuo fianco

Ogni primo venerdì del mese di ottobre si festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso, meglio conosciuto come World Smile Day. Ma non abbiamo bisogno di una sola giornata per ricordarci quanto ci fa bene sorridere, e quanto può essere gratificante, per il cuore e per l'anima, veder sorridere le persone che amiamo.