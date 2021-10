La positività tossica non ha più nulla di positivo

Quando le persone che frequentiamo, la società e il mondo intero iniziano a indottrinarci qualcosa, pur armati dalle migliori intenzioni, finiamo per sforzarci di diventare come gli altri si aspettano . E questo è quello che succede, da un po' di tempo a questa parte, con la diffusione della scienza della felicità che ci invita a mantenere un atteggiamento positivo sempre e comunque. Ma a che prezzo?

Ci dicono di essere positive e di sorridere sempre, anche davanti ai problemi e agli ostacoli. Ci invitano a considerare la felicità non più come un emozione da vivere e condividere, ma come un atteggiamento abitudinario da introdurre forzatamente nella nostra quotidianità.

E questo ci affascina, inevitabilmente. Perché del resto tutto ciò che desideriamo è essere felici, e nulla di più. Così, questa tendenza del "be positive" ci ha inevitabilmente coinvolte e travolte tutte, perché non vediamo l'ora di vivere una vita migliore e di lasciarsi alle spalle la rabbia, il dolore e le sofferenze, perché forse questa positività auto indotta ci aiuta davvero a vivere nel mondo giusto. Sì, ma giusto per chi?

Perché volendo guardare le cose da un'altra prospettiva, che non è quella che ci consigliano gli altri, l'unica cosa che ci sembra giusta è quella di seguire il corso naturale delle nostre emozioni. Di imparare ad accoglierle, a gestirle, ma mai a reprimerle, anche quando ci fanno paura.

E questo atteggiamento è chiaramente contro corrente. Del resto basta dare uno sguardo ai social network per essere letteralmente travolti da contenuti e hashtag che inneggiano alla positività a tutti i costi. E possiamo dire che quei "good vibe only" diventano a un certo punto persino contagiosi.

Ma davvero soffocare tutti i nostri sentimenti negativi ci farà stare bene? Ci aiuterà a trovare la forza di combattere tutte le nostre battaglie? No, non crediamo che questo sia possibile. E sappiamo anche che non è utile. Secondo i dati diffusi dall'OMS, infatti, l'incidenza della depressione sulla popolazione è in continuo aumento.

Inoltre, da una ricerca pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology è emerso il contrario di quello che la scienza della felicità ci dice, ovvero che accettare le emozioni e i sentimenti, anche nella loro connotazione più negativa ci aiuta a stare meglio e a raggiungere prima uno stato di benessere e salute mentale.

Al contrario, invece, reprimere le esperienze mentali che consideriamo negative, ci fa sentire peggio. Questo ci fa capire che abusare della parole e dell'atteggiamento di positività, non è mai davvero positivo. Al contrario dobbiamo, invece, dobbiamo seguire seguire le nostre emozioni e viverle, intensamente. Perché solo dopo aver affrontato il dolore, possiamo riscoprire il piacere della felicità, quella vera.