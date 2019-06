Essere donne richiede coraggio, ogni giorno, a ogni sfida

editato in: da

Essere donna è una sfida che non annoia mai, richiede coraggio e forza, nel cuore e nell’anima.

Ogni giorno, per le donne, è un’avventura, che ci incastra e ci fa perdere, a volte, all’interno dei ruoli che la società ha definito per noi: mamma, moglie, sorella, compagna, fidanzata.

La verità è che per stare bene con noi stesse e con gli altri, dobbiamo solo amarci e ascoltare quello che il cuore ci dice, senza rinunciare a seguire le nostre emozioni.

Al primo posto però, sempre noi stesse. Anche in caso di frequentazioni con uomini, è importante comportarsi sempre come un gioiello raro, perché tutto quello che abbiamo nel cuore vale più di ogni altra cosa.

Ogni donna coraggiosa, è indipendente. Questo probabilmente, all’inizio, spaventerà le persone che vi circondano, le farà allontanare, ma solo chi resterà, darà dimostrazione di voler conoscere e capire quel variegato universo che avete dentro.

Quando iniziate una relazione, siate sempre sincere con voi stesse e con la persona che avete di fianco ma non perdete mai la vostra dignità, farlo equivale a perdere voi stesse.

Se qualcuno vi tradisce, se vi ferisce, affrontate il dolore, attraversatelo ma con lucidità e poi, ricominciate a fluire, come l’acqua.

Quello che dovete sempre tenere a mente, durante l’avventura della vostra vita, è che essere femmina e essere donna, sono due cose distinte. Non cadete negli stereotipi del maschio Alfa e della femmina che deve lodare la sua virilità, né tantomeno in quelli del voler ricevere tutto, senza dare nulla in cambio.

Credete in voi stesse: l’autostima vale molto di più di un corpo bellissimo. Inoltre, una donna sicura di sé ha un forte magnetismo in grado di circondarsi di persone che la rispettano davvero.

Queste donne, forti e indipendenti hanno tantissimi obbiettivi: studiare, lavorare e viaggiare.

Essere donna oggi, vuol dire affrontare tantissime sfide, prima fra tutte, quella che riguarda il mondo che ci circondata. Ricordate di essere sempre tutto ciò che desiderate nella società, evitando gli stereotipi e inseguendo la felicità, semplicemente facendo ciò che amate fare.