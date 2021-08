Come capire se hai a che fare con un narcisista

editato in: da

Il mondo è bello perché vario, ovvero perché popolato da un gran numero di culture e persone con caratteri e modi differenti di vivere la vita. Questi “caratteri e modi” personali possono dipendere dalle proprie esperienze e dal proprio vissuto (specialmente l’infanzia), come nel caso del narcisista.

Nella mitologia greca Narciso, era un giovane di straordinaria bellezza che rifiutava le attenzioni amorose. Ma gli dei punirono la sua vanità e freddezza facendolo innamorare della sua immagine riflessa nell’acqua. Da qui l’estensione in psicologia, dove il narcisismo è descritto come un disturbo della personalità in cui il soggetto tende ad avere un atteggiamento dominante sugli altri e a tessere le sue stesse lodi.

È più comune negli uomini e spesso si tratta di individui affascinanti e coinvolgenti che riescono a circondarsi di tante persone. Amano essere al centro dell’attenzione, ricevere elogi ed essere ammirati, ma potrebbero fare fatica ad amare in modo profondo e ad avere un’intimità (per come siamo abituati ad intenderla).

È molto difficile che siano consapevoli di soffrire di disturbo narcisistico di personalità, infatti quando vanno in terapia è perché è venuta meno una loro parte (la grandezza) che li contraddistingue.

Come si comporta quindi un narcisista e come è possibile riconoscerlo? Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Sara Baldrighi, Psicologa e Piscoterapeuta.

Cosa vuole dire

«Il disturbo narcisistico di personalità si caratterizza per:

idee di grandiosità;

mancanza di empatia;

un costante bisogno di ammirazione.

L’atteggiamento dominante del narcisista può derivare da potenziali ferite al proprio valore, quindi da un’insicurezza. Può quindi reagire con disprezzo e senso di superiorità oppure, sentendosi inferiore e vulnerabile, può reagire con superiorità. Sia la parte di superiorità che di vulnerabilità alle critiche rappresentano due parti della stessa medaglia. Tuttavia, alcuni soggetti possono mostrare solo una di queste.

L’idea di fondo è essere migliori degli altri, quindi devono dimostrare la loro superiorità e spesso sono spinti ad accrescere il loro status sociale», spiega la dottoressa.

Dunque, considerando le caratteristiche di questa personalità, il narcisista arriva in terapia non perché si sente insicuro, ma perché ha ricevuto un ultimatum sociale dal partner o perché c’è stato un ribaltamento finanziario. In sostanza, c’è stato qualcosa che ha influito sul suo senso di grandiosità o perché capita che in una terapia di coppia ci sia una persona con il disturbo narcisistico di personalità.

Come si comporta

«Tra le caratteristiche che contraddistinguono un narcisista ci sono:

uno spiccato senso di grandiosità rispetto agli altri. Crede infatti che le sue capacità siano superiori a quelle altrui e che la sua persona sia insostituibile;

rispetto agli altri. Crede infatti che le sue capacità siano superiori a quelle altrui e che la sua persona sia insostituibile; vuole raggiungere successo e potere perché queste sono le sue aspirazioni;

perché queste sono le sue aspirazioni; non ama le forti critiche e prova invidia per chi risulta essere migliore di lui», continua la dottoressa Baldrighi.

In amore

«Sono persone molto carismatiche, per cui è facile innamorarsi di una persona così. È difficile, a causa di tutte le caratteristiche che abbiamo elencato poco fa, che riescano a vivere a pieno delle relazioni. Allo stesso modo, non è consuetudine che mostrino il loro lato vulnerabile perché questo fa parte del loro essere, ma anche perché pensano che l’altro potrebbe approfittarsi del loro lato debole e dominarli. Quindi nel momento della difficoltà, il narcisista non chiede aiuto a nessuno. Piuttosto, cerca di agire in modo autonomo per non dare un’immagine di debolezza: questo vale in un rapporto d’amore come nella vita interpersonale», precisa l’esperta.

In una relazione, il narcisista all’inizio può anche essere una persona attenta e premurosa, però visto che non riesce a confrontarsi con il partner, dopo un po’ ci possono essere dei problemi. È poi difficile che riesca ad amare profondamente l’altro e a creare una vera intimità e complicità.

Come riconoscerlo

«È possibile riconoscere un narcisista dalla mancanza di empatia. Inoltre:

fa fatica a provare rimorso o sensi di colpa e questo anche se dovesse agire in modo sbagliato;

e questo anche se dovesse agire in modo sbagliato; non riesce a mettersi nei panni dell’altra persona;

tende a sfruttare gli altri per raggiungere i propri scopi

per raggiungere i propri scopi vuole avere sempre ragione e quindi tende ad imporre le proprie idee.

Una persona narcisistica può avere anche solo alcune di queste caratteristiche, non per forza tutte».

Cause

«Va sempre analizzato ogni singolo caso. Non ci sono infatti delle vere e proprie cause scatenanti, piuttosto delle situazioni che potrebbero aver influenzato questa personalità.

Ad esempio, il soggetto potrebbe essere stato un bambino idealizzato per cui i genitori non riuscivano ad accettare i suoi limiti oppure i genitori avevano grandi aspettative su di lui. Quello che mi sento di dire, soprattutto a chi è vicino a soggetti con disturbo narcisistico di personalità, è di prendere in considerazione l’opportunità di una terapia, specie quando ci sono atteggiamenti che rendono difficile il rapporto, o che lo mettono a repentaglio», conclude l’esperta.

Il disturbo narcisistico di personalità quindi, presenta caratteristiche come grandiosità, successo, potere, ammirazione, che possono essere individuate fin da subito o nel tempo. In caso di difficoltà e di dubbi può essere utile sentire il parere di uno specialista del settore.