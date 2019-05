Ecco perché la tua amica ti conosce meglio di quanto tu conosca te stessa

editato in: da

Ti è mai capitato di pensare che un’amica ti capisca meglio di chiunque altro?

Spesso hai la sensazione che lei possa intuire i tuoi futuri comportamenti o addirittura, riuscire a spiegare (e prevedere) più logicamente di te quelli che hai appena messo in atto. Ciò accade per tre fattori chiave, relativi alla sfera di percezione sociale che spiegano il motivo per il quale si ha l’impressione che qualcun altro ti conosca a fondo. Una vera amica è quella persona che ci aiuta ad essere noi stesse in ogni occasione. In primis può sembrare che la tua amica ti conosca nel tuo essere più sincero perché è estranea alla percezione che tu hai di te stessa. Spesso ci si concentra sul veicolare una certa concezione del proprio ego, in modo da sentirsi più sicure di sé e intelligenti, quindi protette da ogni fragilità ma un’amica può capirti meglio perché ti può vedere senza filtri ed è estranea ad ogni auto-protezione che crei per proteggere la tua immagine.

Può notare più facilmente di te determinati schemi comportamentali che si ripetono nel tempo senza che tu ci faccia caso e prestare attenzione a una tua espressione facciale, magari che si ripete in situazioni analoghe permettendole di prevedere la tua prossima mossa o reazione. Talvolta è addirittura necessario che sia la tua amica a farti notare le tue vere emozioni che invece tu stessa cerchi di nascondere o reprimere. Un altro motivo per cui ti sembrerà che la tua amica di vita ti conosca meglio di quanto sospettassi è dovuto a esclamazioni che fai in determinate situazioni. In quanto attori nel contesto di un’azione tendiamo a dare la colpa alle situazioni nelle quali ci troviamo e che in caso di fallimento, non vogliamo attribuire a noi stesse. Diversamente un’amica che ci osserva riuscirà a capire dando una sorta di giudizio anche quando qualcosa di negativo dipende da noi, magari proprio perché ce la siamo andata a cercare. Un’esclamazione come, “ci sei cascata di nuovo” non fa che dare l’illusione che la propria amica ci conosca autenticamente.

Concludendo, quel che possiamo fare per migliorare noi stesse grazie all’aiuto di questa persona speciale accanto noi?

Prima di tutto è necessario essere obiettive con noi stesse, accettando che anche noi commettiamo degli errori. Poi, va riconosciuto che gli errori sono da attribuire sia alle situazioni sia ai nostri comportamenti in quanto responsabili delle nostre azioni. Infine, è estremamente importante sottolineare un punto: è vero che talvolta sembra che un’amica ci conosca meglio di tutti ma ricordiamoci che anche lei, essendo umana, è soggetta a sbagliare, magari in buona fede per quanta complicità possiamo avere. Per queste ragioni anche il suo giudizio può essere non completamente obiettivo e veritiero, ma coloro che ci conoscono, gli amici veri, sapranno sempre cosa dirci e consigliarci.