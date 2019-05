Ecco perché i martedì sono fonte di ispirazione più di qualunque altro giorno

editato in: da

Cercate l’ispirazione? Allora sappiate che il giorno perfetto è il martedì.

Tutte desideriamo essere felici e serene e allo stesso tempo ma a volte per raggiungere tutto questo abbiamo bisogno di continui stimoli e di essere ispirate da qualcosa. Ma cosa accade se la ricerca della felicità dovesse bloccarci non facendoci più cogliere qualcosa di nuovo? sappiate che una piacevole sensazione di ispirazione può manifestarsi improvvisamente durante un normalissimo martedì, come questo con il rischio che nel momento in cui ci rendiamo conto che la nostra costante ricerca della strada per la felicità ci blocca non facendoci sentire più serene. A tutte queste strane sensazioni alcuni esperti hanno cercato una soluzione e condotto numerosi studi scientifici e un’analisi ha misurato il livello di ispirazione e di felicità di un gruppo di persone durante la settimana.

Il risultato emerso è che le persone sono più felici il venerdì (e possiamo immaginarci anche il perché) ma per quanto riguarda il grado di ispirazione invece è stato rilevato che anche se le persone hanno maggiori probabilità di sentirsi felici il giorno prima del fine settimana allo stesso modo hanno minori possibilità di sentirsi ispirate durante questo giorno. Dunque qual è il giorno della settimana dove le persone si sentono maggiormente ispirate? Lo stesso giorno in cui Mark Zuckerberg ha ideato Facebook, forse il giorno più impensabile della settimana: il martedì che risulta essere alla base dell’ispirazione e della creatività.

Basti notare che questo giorno è sempre diverso. Il martedì è un giorno che si trova nel bel bezzo della settimana e di conseguenza ci si trova immerse nella routine quotidiana, negli impegni e nello stress di tutti i giorni. E’ un giorno in cui possono accadere molte cose e questo aspetto non è da sottovalutare perché il venerdì al contrario, è il giorno del divertimento poiché permette di staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane dovute alla settimana di lavoro e si tratta precisamente di una giornata dedicata all’inseguimento della felicità.

Bisogna però considerare che inseguire sempre la felicità non funziona e soprattutto non ci rende felici. Se si passa troppo tempo a fantasticare sul venerdì, si può perdere la gioia inattesa di un martedì, come oggi, poiché il cervello tende a focalizzarsi unicamente su quella giornata. In realtà la maggiore ispirazione si manifesta proprio durante i momenti di stress a metà settimana, quando la vita è più difficile o quando si lavora per terminare un progetto importante. E’ proprio durante questi momenti che si cerca di cogliere il più possibile ogni spiraglio di felicità dettato dalle novità, l’inaspettato e l’ispirazione.