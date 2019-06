Dietro gli eccessi, si nascondono grandi vuoti

editato in: da

Spesso, quando la sensazione di vuoto è così grande, ci nascondiamo dietro a degli eccessi, con l’illusione di colmare quell’assordante silenzio interiore.

Ci sono momenti nella vita in cui nulla va come sperato, il dolore della separazione o della perdita di qualcuno, un fallimento professionale o personale, possono mettere a dura prova il cuore di una donna. Se non siamo in grado di affrontare il dolore, questo si trasforma in un blocco emotivo che ci impedisce di vedere la realtà così com’è. Accade a volte, che il vuoto lasciato dall’assenza di questi sentimenti, diventa così grande, da iniziare a riempirlo con una serie di atteggiamenti eccessivi e dannosi per la salute e per la mente.

Quando crediamo di aver perso tutto, gli eccessi sembrano l’unica soluzione per sentire di nuovo qualcosa. La realtà però, è che cedere a questa illusione non fa altro che aumentare i vuoti e creare dipendenze che possono diventare pericolose, per il corpo e per la mente.

Affrontare il problema e abbattere il muro di dolore, è l’unica soluzione per ritrovare equilibrio e pace interiore. Può sembrare difficile, ma identificare i reali bisogni per comprendere e riempire quei vuoti è l’unico percorso che ci donerà nuovamente il sorriso. Ci vuole coraggio, e ogni donna, dentro di se, ne ha da vendere.

Conoscere se stesse, prendersi del tempo per farlo, è il modo migliore per non cadere nelle trappola degli eccessi e continuare a fluire, come l’acqua verso il raggiungimento della serenità interiore.

Quando l’anedonia ci pervade, corpo e anima, dobbiamo trovare il coraggio di riconoscere il problema e affrontarlo attraverso una profonda riflessione emotiva.

Il rifiuto della situazione, è un’altra grande causa dell’abbandono agli accessi: occorre accettare le difficoltà e superarle, arginarle momentaneamente, non basta. Questo infatti, ci allontanerebbe sempre di più dalla vita che vogliamo.

Una donna forte e completa è in grado di confessare le sua mancanze e di riconoscere i propri errori, solo così, tornerete a possedere il tesoro più grande del mondo: voi stesse.