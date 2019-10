Dormire insieme, quando si ama, rende felici

editato in: da

Che la vita in due, quando si ama davvero, sia più bella è fuori discussione. Sapevate però che dormire con il proprio partner fa bene alla salute?

Secondo una ricerca condotta dal docente di psichiatria e psicologia Wendy M. Troxel, dormire con la persona amata, al proprio fianco, apporta moltissimi benefici alla salute.

Lo studio del ricercatore della Pittsburgh University, ha dimostrato che trascorrere la notte, accanto al proprio partner, abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone comunemente conosciuto come quello dello stress.

È proprio il cortisolo infatti che causa nelle persone depressione e ansia. Dormire con la persona amata inoltre, diminuisce le citochine, proteine complici delle infiammazione.

Ma non è tutto, condividere il letto, per il riposo notturno, con il proprio compagno, aumenta l’ossitocina, ovvero l’ormone dell’amore in grado di alleviare ansia e stress e di ridurre la pressione sanguigna.

Come ha dimostrato lo studio condotto da Troxel, dormire in due, quando si ama, apporta numero benefici e non soltanto in termini di umore. Del resto, forse, sappiamo renderci conto da sole di quanto possa essere bello addormentarci e risvegliarci al fianco di chi amiamo.

Ora sappiamo però, che quel benessere diffuso percepito quando il sole sorge, non è soltanto frutto dell’amore che proviamo per chi troviamo al nostro fianco.

È stato infatti dimostrato che i benefici, non sono solo del cuore e dell’anima, ma è l’intero corpo a percepire che quella semplice azione è in grado di alleviare stress e ansia, a favore di gioia e serenità.

Lo stesso Dr. Troxel ha condotto un altro studio che ha esaminato soltanto la salute delle donne che dormivano insieme al loro compagno.

Da questo, è risultato che nel tempo, dormire con la persona amata fa acquistare la capacità di addormentarsi in poco tempo ma non solo, la durata e la qualità del sonno, sono migliori rispetto a quelli delle donne single.

Dormire in coppia, per una donna, offre un riposo di maggiore qualità e quindi di una salute mentale migliore per affrontare la quotidianità. Quando il sonno infatti è ristoratore, ci si sveglia al mattino con più energia e voglia di fare.

Inoltre lo stress è minore e il corpo beneficia di questo, potremmo quasi dire quindi che, dormire insieme al proprio partner può farci sentire più giovani e belle.