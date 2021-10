La scelta del compagno di vita passa per il benessere dei figli

Sono ancora tante le persone ancorate all'amore romantico che credono che la scelta di sposare qualcuno sia sempre legata al battito del cuore, alle farfalle nello stomaco e alla voglia di invecchiare insieme. E sarà difficile, certo, incontrare qualcuno che ammetterà che non è così solo per non andare incontro a giudizi e critiche. Perché vedete, i motivi dietro all'unione matrimoniale possono essere tantissimi, e molti di questi passano per il benessere dei figli .

Sono molte le donne che scelgono un compagno di vita proprio perché, prima di un partner, cercano un buon padre per i loro bambini, anche se la paternità non è biologica. E questo, senza falsi perbenismi è piuttosto comprensibile, del resto la società ci ha abituati a pensare che un bambino felice è quello che cresce all'interno di una famiglia tradizionale.

Eppure, analizzando il quadro variegato e complesso delle famiglie, è chiaro che anche se l'amore tra i due partner si esaurisce resta quello per i figli, ed è possibile garantirli ugualmente una serenità a lungo termine.

Desiderare un buon padre per i propri figli non è certo una colpa. Lo diventa, forse, quando questa volontà diventa la causa di inganni e sofferenze, come nel caso della falsa paternità. Durante una ricerca fatta per l'articolo dedicato ai bambini che non sono figli dei loro padri, abbiamo scoperto che c'è una buona percentuale di donne che concepisce i figli con un uomo, ma li crescono con altri.

Al di là delle complicazioni legali ed emotive che si nascondono dietro questa frode di paternità, viene da chiedersi come mai una donna possa spingersi così oltre. La risposta probabilmente ce l'abbiamo proprio sotto il naso: il benessere dei figli viene prima di ogni cosa, anche dell'amore, della sincerità e del rispetto.

A questo proposito è interessante analizzare anche il fascino che le donne subiscono dei bravi papà. Se avete mai sentito parlare di Dilf, infatti, sapete bene che - al di là dell'acronimo poco edificante - i papà, meglio ancora se stanchi e un po' trasandati, esercitano un potere irresistibile sulle donne.

Il motivo? La controparte femminile li inquadra come uomini seri, affidabili e concreti che si contrappongono agli eterni Peter Pan dai quali in teoria provano a scappare. Insomma, nell'immaginario collettivo i bravi papà sono considerati dei super eroi in grado di creare e preservare la famiglia, al di là della paternità biologica.

Le donne vorrebbero che i loro partner fossero proprio così, anche se poi si innamorano del tenebroso di turno con il quale il rapporto non può funzionare. Ed è chiara, quindi, l'attrazione pericolosa nei confronti del papà ideale quando la motivazione si nasconde dietro al fatto che il benessere dei figli viene prima di ogni cosa.