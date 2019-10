La diversità è una risorsa, non un limite: siate disobbedienti, irriverenti, curiose

editato in: da

Essere normali, non è necessariamente l’opzione migliore, anche se forse ci hanno insegnato che culturalmente e socialmente è quasi una scelta obbligata.

Eppure, arrampicarsi sugli alberi, e guardare la città dall’alto, non ha mia fatto male a nessuno. E neanche uscire senza smalto, con i capelli arruffati e di colore fucsia.

Siate sempre voi stesse, scegliete come essere, indipendentemente dal giudizio degli altri e dagli sguardi delle persone, del resto loro sono spaventati da ciò che non conoscono.

Ma che importa? Nulla è più appagante di disobbedire a quella normalità apparente e sentirsi libere di esprimersi per quello che si è.

Abbiate sempre una mente aperta: la diversità è una risorsa, un dono prezioso, non un limite. Amate chi volete, come volete, senza limiti o pregiudizi.

Non vestitevi da signorine, non scegliete gli sport per sole donne che la società vi consiglia e volte impone. Non vergognatevi se non sapete cucinare, stirare o fare le faccende di casa.

Non credete a chi vi parla dello stereotipo di donna nella società, esiste soltanto una verità, ed è quella in cui credete, quella in cui vi sentite a vostro agio.

Non ascoltate chi vi parla della femminilità prendendo in esempio gli standard da cartellonista pubblicitaria: guardatevi allo specchio, non siete forse bellissime nella vostra diversità?

Urlate se non riuscite più a sopportare qualcosa o qualcuno, disobbedite a chi vi chiede di tacere: nessuna parola ha più valore di un’altra e vostre, contano davvero.

Alzate la mano se sentite la necessità di parlare, non abbiate mai paura di inseguire i sogni e i desideri, di dedicarvi alla carriera, di fare un viaggio da sole, di essere indipendenti.

Mettete a tacere tutte quelle voci che vi consigliano di dimagrire o ingrassare, di sistemarvi o di sposarvi, di scegliere un lavoro più stabile o una sicurezza economica: prendetevi cura di voi, del vostro corpo e della vostra anima. Non credete a chi vi dice che siete il sesso debole, voi siete delle donne forti e potenti.

Date il senso che volete alla vostra essenza, nessuno potrà mai portarvi via la vostra storia. Siate disobbedienti, irriverenti, curiose, siate folli e orgogliose di voi stesse.