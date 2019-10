Noi, donne attratte dagli uomini psicopatici

editato in: da

Vi sarà successo, almeno una volta nella vita, di innamorarvi o prendere una sbandata per un uomo dal dubbio equilibrio.

Gli psicopatici del resto hanno il loro fascino e a confermarlo è la storia, la letteratura e il cinema. Attenzione però perché, una relazione con un partner così non porta davvero a nulla di buono.

Uomini pazzi e complicati, irrisolti e turbati si celano dietro personalità affascinanti, seducenti e fiduciosi, del resto chi non ricorda l’esemplare Patrick Bateman, interpretato da Christian Bale in American Psycho del 2000?

E a proposito di questa attrazione fatale è intervenuta anche la scienza confermando una particolare propensione da parte delle donne nei confronti degli uomini psicopatici.

La ricerca, condotta dalla Brock University e dalla Carleton University in Canada, ha analizzato la correlazione tra desiderio e psicopatia provata dalla donne nei confronti dell’universo maschile.

È emerso che l’attrattiva delle donne è maggiore nei confronti degli uomini turbati, che risultano agli occhi dell’universo femminile sensuali e seducenti.

Lo studio, pubblicato su Evolutionary Psychological Science, ha confermato che gli uomini con propensione psicopatica risultato più attraenti delle donne. Merito della loro personalità, secondo gli scienziati, che sembra fare colpo sin dal primo appuntamento.

Ma come mai le donne sono attratte da questa tipologia di uomini? Sembra proprio che gli psicopatici abbiano un particolare ascendente sulle donne, soprattutto durante i primi appuntamenti.

Questo è dovuto alla loro sicurezza: sanno esattamente cosa dire e come comportarsi, un aspetto che affascina molte donne e le conquista.

Il fascino e la forte personalità provocano fiducia e desiderio nei confronti delle partner conquistate, il loro atteggiamento però è mosso prettamente da un piacere egoistico.

La psicopatia infatti, in relazione con gli altri, è basata sullo sfruttamento e l’inganno, oltre a un senso perverso di possessione. Non manca poi l’aggressività nei confronti del partner, anche se quella arriva in un secondo momento.

Questo atteggiamento malato e pericoloso inoltre è accompagnato da mancanza di colpe, rimorsi ed empatia, ecco perché una relazione con un uomo del genere non porta a nulla di buono.

Quindi donne, se siete attratte da un uomo psicopatico, sappiate che è normale, ma fuggite da lui a gambe levate.