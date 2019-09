Se ti sembro lunatica, forse sono soltanto molto stanca

editato in: da

La verità è che dietro al nervosismo e alle reazioni di impulso, molto spesso si nasconde soltanto tanta stanchezza.

Eppure le persone, preferiscono etichettarci, a noi donne, come lunatiche. Perché nonostante al giorno d’oggi abbiamo conquistato una forte indipendenza economica, personale ed emotiva, sembra proprio che un crollo, non ci sia concesso.

Nonostante le lotte, da generazioni per la parità dei sessi, nell’immaginario comune la donna deve essere perfetta e no, a noi purtroppo non è consentito crollare o sbagliare.

Ecco perché alcuni atteggiamenti di rabbia, nervosismo o reazioni apparentemente dettate dall’impulso sono etichettate dal resto del mondo: ci chiamano lunatiche, in realtà siamo soltanto molto stanche.

Nonostante l’apparente status di parità dei sessi, molte responsabilità sono ancora affidate alle donne: la cura della casa, la crescita dei bambini.

E senza cadere nei soliti cliché, ci sono ancora donne che nella coppia fanno tantissime rinunce. Sembra infatti che per l’uomo sia un diritto avere dei passatempi o degli hobby a cui dedicarsi a discapito del resto perché tanto, proprio di tutto il resto si occuperà la donna, sua moglie o compagna.

È vero, le donne hanno la capacità di occuparsi di tantissime cose: la cucina, la casa i bambini. Ma solo perché non si lamentano o non esternano un disagio non vuol dire che non ci sia un malessere di fondo.

Si tratta di scelte, quello è ovvio ma a volte, semplicemente accade che le energie si esauriscono perché non si tratta di risorse illimitate. Ecco perché a volte non bisogna giudicare una persona solo perché irascibile o particolarmente nervosa: non è lunatica, probabilmente è solo molto stanca.

E con questo non vogliamo insinuare che gli uomini non siano di supporto alle donne, semplicemente è un dato di fatto che la parte femminile sia più responsabile su determinate cose.

Del resto lo confermano diversi studi che gli uomini si rendono disponibili a fare la spesa o altre commissioni fuori casa ma sono come allergici alle faccende di casa.

Non è un segreto che questo atteggiamento sia la conseguenza di un retaggio culturale che ci portiamo avanti da generazioni, le stesse mamme hanno sempre tenuto lontano i figli maschi dalle faccende domestiche perché ritenute una cosa per donne.

Quindi come uscirne? Semplicemente chiedendo aiuto nei periodi di stress e ricordandoci che non siamo sole e non tutto può dipendere da noi.