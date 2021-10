Nel dolore di oggi c’è la grande saggezza di domani. Non dimenticarlo

La verità è che tutti auspichiamo a un lieto fine , anche se con il tempo abbiamo capito che questo appartiene solo alla favole. Certo è che l'impegno è tanto perché l'obiettivo condiviso è quello di rendere la nostra vita migliore , tenendo lontani il dolore e la sofferenza. Ma questo non è possibile e, anzi, a volte può diventare persino pericoloso. Perché anche se fanno male, certi sentimenti non andrebbero mai repressi .

Così accade che perdiamo qualcosa o qualcuno. E nonostante i tanti buoni propositi di essere forti e di sorridere alla vita nonostante tutto, non ce la facciamo. E sprofondiamo nel dolore. Farlo non ci rende deboli o incapaci di reagire, semplicemente ci ricorda che siamo umani.

Ma ci ricorda anche che siamo forti e tenaci, che non c'è niente che non possiamo superare. Perché è proprio da quegli abissi che possiamo risalire, lasciandoci aiutare da quel barlume di luce del sole che ancora penetra, e che ci ricorda che vale sempre la pena lottare per la felicità. Una felicità che però possiamo apprezzare solo se prima affrontiamo la sofferenza e il dolore.

Ed è proprio in questi momenti di buio profondo che dobbiamo ricordarci che tutto in tutto il dolore che viviamo si nasconde qualcosa di ancora più prezioso: la saggezza che ci apparterrà domani. Quindi sì, dobbiamo essere grate anche alla sofferenza, perché è da qui che possiamo imparare le lezioni più preziose della vita, i suoi insegnamenti. Ed è sempre da qui, dalla profondità degli abissi che possiamo cogliere le infinite possibilità che lei ci ha riservato.

Ma possiamo farlo solo con la consapevolezza di ciò che è stato e di quello che sarà, con comprensione e amore, nei confronti di noi stesse e della vita. Ci riusciamo solo se accettiamo tutte quelle emozioni che fanno male, e che troppo spesso reprimiamo, ma che ci permettono di rinnovarci con una luce nuova, ancora più pura e luminosa.

La sofferenza c'è e ci sarà sempre, perché ella risiede nella nostra umanità. Ma dietro questa si nasconde l'amore e sapere che lo abbiamo provato e nutrito nei confronti di qualcosa o qualcuno ci aiuta ad andare avanti, a stringere i denti. A combattere.

E anche se riuscire ad affrontare tutto può spaventare, ricordiamoci sempre che nella sofferenza di oggi c'è la saggezza di domani. La stessa che ci porterà ad apprezzare la bellezza della vita.