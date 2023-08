Disregolazione emotiva: imparare a conoscerla per ritrovare l’equilibro

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

La “disregolazione emotiva” è un termine che potrebbe sembrare complesso, ma che descrive un’esperienza che molti di noi hanno vissuto in certi momenti della vita.

Si tratta di un fenomeno caratterizzato da una risposta emotiva intensa e inadeguata rispetto alla situazione o all’evento che l’ha scatenata. Le emozioni prendono il sopravvento e sovrastano la nostra capacità di gestirle o controllarle.

Questo può portare a momenti di intensa ansia, rabbia irrefrenabile, tristezza profonda o persino euforia travolgente. Non è soltanto uno stato temporaneo di squilibrio, bensì un pattern persistente che può interferire con la qualità della vita e avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul benessere complessivo.

La disregolazione emotiva è un fenomeno psicologico che riguarda la gestione delle emozioni. È un’interferenza nella stabilità interna dei processi che coinvolgono il cervello, la mente, il corpo e l’ambiente.

Una volta attivate, questa incapacità di regolarne l’intensità può farci sentire sopraffatti, facendoci agire in modi che non rispecchiano i nostri veri sentimenti o intenzioni. Questo può portare a conflitti nelle relazioni, ritardi nel raggiungimento degli obiettivi e una sensazione generale di instabilità.

Chi affronta questo problema descrive spesso l’esperienza come un rapido alternarsi di emozioni senza controllo, vive una vita straordinariamente difficile e gran parte del suo cammino è caratterizzato da una sofferenza profonda. Ogni giorno è una battaglia contro il caos interiore. La semplice felicità può sembrare un miraggio lontano, mentre la tristezza e l’ansia diventano compagni costanti.

Può essere causata da diversi fattori, come ad esempio la presenza di disturbi di personalità, bipolare o borderline, che possono influire sulla capacità di regolare le proprie percezioni in modo efficace. Altri includono eventi traumatici, come abusi o violenze, o comunque un ambiente familiare instabile, conflittuale e caratterizzato da carenze affettive. Infine, alcuni studi suggeriscono che possono giocare un ruolo importante anche i fattori biologici, come le differenze nella struttura e nel funzionamento del cervello.

Tuttavia, va detto che le emozioni umane sono estremamente complesse e soggette a fluttuazioni naturali in risposta a eventi significativi o stressanti. Pertanto, diventa fondamentale distinguere tra la normale variabilità emotiva e uno squilibrio continuo e invalidante.

Guarire è possibile?

Imparare a gestire le proprie emozioni non è per niente un’impresa facile e richiede tempo e pratica. Sono una parte integrante della nostra esperienza umana, ma capire come riconoscerle, accettarle e soprattutto governarle in modo sano può essere un viaggio lungo e complesso.

Quando non si dispone delle adeguate strategie per manovrare l’emotività, è facile cadere in comportamenti dannosi che alla fine possono solo farci del male, come l’uso di sostanze, l’isolamento sociale o comportamenti autodistruttivi. Cercare vie di fuga temporanee, sperando che queste possano alleviare il dolore, non è la soluzione.

La terapia, quindi, diventa essenziale in questi momenti, poiché offre uno spazio sicuro per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé stessi. Attraverso un supporto terapeutico adeguato, si può imparare a riconoscere e accettare le emozioni, sviluppare competenze e lavorare sulla radice dei problemi sottostanti, contribuendo a costruire una vita più sana ed equilibrata.