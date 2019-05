Dimmi com’è tuo padre e ti dirò qual è l’uomo giusto per te

editato in: da

La figura paterna è fondamentale nella vita di ogni donna. Per questo il proprio papà può svelare molto riguardo l’uomo ideale. Gli studiosi in questo caso parlano del famoso “complesso di Elettra”, che sarebbe il corrispettivo femminile del “complesso di Edipo”. Per gli esperti il tipo di rapporto con il padre e il modo in cui il genitore si è comportato durante l’infanzia e l’adolescenza, può svelare molto sul futuro affettivo.

Autoritario – se hai avuto un papà che si concentrava troppo sul lavoro e impediva la libera espressione delle idee in famiglia, nella vita cercherai sempre un uomo che ti sappia ascoltare e non giudicare. Il tuo principe azzurro deve essere sicuro di sé, capace di guidarti, ma anche in grado di rispettarti e di sostenerti quando ne hai bisogno.

Amicone – se tuo padre è sempre stato alla mano, di buonumore e un perfetto confidente, nella vita dovrai trovare un uomo che sia molto pratico e concreto, capace di assumersi delle responsabilità. Un papà spensierato infatti è ottimo quando si è piccole, ma diventa difficile da gestire durante l’adolescenza, quando si cerca una figura da seguire. Per questo l’uomo perfetto per te deve essere divertente, ma in grado di diventare una colonna portante nella tua vita.

Disinteressato – se il rapporto con tuo padre non è mai stato idilliaco e lui si è sempre disinteressato alla tua vita, avrai sviluppato nei confronti del mondo maschile una forte chiusura e insicurezza. Il tuo compagno ideale deve essere un uomo empatico, che non teme di manifestare le proprie emozioni e che mette in gioco il cuore senza paura.

Inimitabile – se sei cresciuta con “il mito” di tuo padre, trovare l’uomo giusto non sarà semplice. Tenderai infatti a fare sempre un confronto con la figura maschile che ti ha cresciuto e che per te è perfetta. Il compagno giusto è un uomo che ti fa sentire amata e desiderata, che non teme i confronti e che ama coccolare la propria partner rendendola importante.