E se i desideri che stiamo inseguendo non fossero i nostri?

Fonte: iStock

Da grande voglio fare l’astronauta, la ballerina, la dottoressa, la veterinaria: da bambini è molto semplice desiderare di essere qualcosa o di volere qualcosa. Quando siamo piccole è tutto molto meno filtrato, tutto trasparente, perché, in fondo, cosa c’è di male nell’esternare ciò che vogliamo davvero, senza scontrarci contro nessuna barriera?

È crescendo che le cose cambiano. Ed è per questo che, forse, a un certo punto della nostra vita, diventa necessario chiedersi se i desideri che stiamo inseguendo sono i nostri. Può sembrare assurdo doverselo chiedere e, probabilmente, qualcuna di voi si chiederà: com’è possibile che i miei desideri non siano davvero miei? Com’è possibile che qualcosa che voglio (credo di volere) così radicalmente in realtà non mi appartenga? La risposta è complicata. E può anche fare male.

L’immagine di noi attraverso gli altri

Passata la fase dell’infanzia, che è di sicuro più libera rispetto a qualsiasi altra fase della nostra vita, cominciano a entrare in gioco una serie di fattori che plasmano i nostri desideri. Il primo e forse più importante è l’immagine di noi che restituiamo agli altri. Iniziamo a preoccuparci di come veniamo “inquadrate” e a provare paura di essere escluse o giudicate, cosa che influisce sia nella percezione che abbiamo del nostro corpo che del nostro status.

Iniziamo a ricalibrare i nostri desideri, specie se ci accorgiamo che non vengono condivisi dalle compagnie che ci siamo scelti. La volontà personale di seguire una specifica strada comincia lentamente a cambiare ed entra in gioco anche una sorta di forma di ansia sociale, che ci fa chiedere se quello che vogliamo davvero, se ciò che il nostro cuore vuole così tanto, ci darà problemi e reciderà dei legami che riteniamo importanti.

Le aspettative e le brave bambine

Non meno intenso è l’impatto delle aspettative. Tutte, sin da piccole, dobbiamo in qualche modo sopportarne il peso. Facciamo del nostro meglio per non disattendere quelle dei genitori, ma anche per iniziare a trasformare in realtà quelle di eventuali amiche, di sorelle e del/della partner. Quando non ci reputiamo all’altezza, ci diciamo da sole che non siamo abbastanza brave: ma abbastanza per chi? Ci trasformiamo, pur essendo adulte, in brave bambine che tendono meccanicamente a modellarsi, iniziando a ritenere che ciò che gli altri vogliono da noi sia in qualche modo giusto.

Ed è lì che mettiamo da parte noi stesse, che ci chiudiamo in una scatola che comincia a prendere polvere. E così inscatoliamo anche i nostri veri desideri, etichettandoli come inadeguati, troppo infantili e chi ne ha più ne metta. Cercando di razionalizzare il motivo per cui li abbiamo allontanati.

Una questione di focus

È per questo che, a un certo punto della vita, dovremmo davvero chiederci se ciò che stiamo inseguendo è ciò che vogliamo davvero. Se non sono state le aspettative altrui o le false convinzioni che abbiamo piano piano fatto nostre a spingerci a volere determinate cose piuttosto che altre. È una questione di focus, di concentrazione. Ma per una volta, non dobbiamo concentrarci sul resto ma su noi stesse.

Sì, è difficile. È estremamente complesso, specie per chi, a lungo, ha trascurato il proprio ascolto. Ma è proprio facendo focus che possiamo capire se la direzione che stiamo prendendo è quella giusta. Se è la nostra, se ci appartiene. E se non lo è, cambiare strada.