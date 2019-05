5 decisioni che dovresti prendere con il tuo cuore e non con la testa

editato in: da

Seguire il cuore oppure la testa? È la domanda che tutte, prima o poi, ci facciamo. Si tratta di un vero e proprio dilemma che riporta al centro del dibattito l’eterna lotta fra ragione e sentimento. Alle romantiche e a quelle che seguono spesso l’istinto, soprattutto in amore, sarà capitato più di una volta di trovarsi ad avere il cuore spezzato e a recriminarsi il fatto di avere seguito lui invece che la testa, che di certo avrebbe portato ad un finale diverso. Ma è davvero così?

Il cuore, oltre che pompare il sangue in tutto il corpo, ci fa provare emozioni e ci fa sentire vive nel vero termine della parola. Spesso però viene etichettato come un “traditore“. Il cuore infatti sa indicarci le risposte, ma sa anche mentire, annebbiato da sentimenti e sensazioni che spesso minano la sua capacità di giudizio. Meglio dunque filtrare attraverso la mente ciò che sentiamo per prendere le decisioni migliori?

Se in parte questa affermazione è giusta, dall’altra ci sono momenti e situazioni in cui bisognerebbe lasciare libero il cuore di portarci dove decide lui. Decisioni in cui l’istinto e i sentimenti sono la strada giusta per condurci alla felicità, scopriamo quali sono:

1 Quando dire ti amo – Non esiste un momento giusto, né la persona perfetta o il luogo adatto. Se lo senti, se provi qualcosa di forte per l’altra persona, dillo e basta. Se lo fai con il cuore non te ne pentirai mai! Meglio non avere rimpianti.

2 Chi avere come amico – Gli amici si scelgono e a farlo è, quasi sempre, il cuore. Il feeling che c’è tra amiche (o amici), i sentimenti che si provano nei confronti dell’altra persona, non possono (e non devono) passare attraverso la mente.

3 Quando vuoi diventare madre – La maternità è un argomento molto delicato per le donne, soprattutto quando ci si chiede in quale età sia giusto diventare madre. In realtà tutto dipende dalla singola persona e, ancora una volta, a prendere la decisione giusta è il cuore. Se dentro di te sai che vuoi avere un figlio sei pronta, tutto il resto non conta.

4 Quando vale la pena lottare per qualcosa – Il tuo cuore lo sa bene e non mente, se lotterai fino alla fine per conquistare qualcosa, sia che tu ce la faccia o no, avrai comunque preso la decisione giusta.

5 Se fidarti o no di qualcuno – Spesso fidarsi di qualcuno può portare a grandi sofferenze, ma chi non rischia, chi non tenta e non ama senza riserve, non ha mai vissuto. Il cuore lo sa e saprà sussurrarti la risposta giusta.