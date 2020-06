Solo tu puoi decidere se vivere o sopravvivere

editato in: da

Accadrà che un giorno ti ritroverai a incolpare la vita, le persone che hai incontrato e le scelte che hai fatto perché tutto ti ha portato a quel momento in cui, con le lacrime agli occhi, le ginocchia sbucciate e il cuore infranto, hai avuto la tentazione di arrenderti.

Perché è vero, a te la vita non ha fatto sconti e purtroppo, le persone che credevi fossero il tuo rifugio dai mali del mondo, ti hanno ingannata e tradita, facendo a pezzi le speranze e i sogni. Ma sei solo tu a scegliere come, e in che intensità, reagire a tutto questo.

Puoi scegliere di arrenderti o di nasconderti nell’ombra delle tue paure, camminare in punta di piedi per non farti sentire, per non rischiare. Una soluzione facile, questa, che però ti porterà semplicemente a sopravvivere, e tu rinuncerai alla parte più bella, vera e intensa della vita.

Ma hai anche un’altra scelta, quella di correre forte, di inseguire gli obiettivi e i sogni, di amare con tutta te stessa, di volare e di rischiare tutto quello che hai e quello che sei, per vivere la vita senza limiti o condizioni. Farà male? Sì, tanto.

Perché non riuscirai mai a tenere tutto sotto controllo, ci saranno degli ostacoli che ti impediranno di raggiungere i traguardi, arriveranno gli imprevisti e quelle persone egoiste che non avranno a cuore il tuo benessere. Ma ci saranno anche le gioie, le soddisfazioni, i sorrisi e i successi, ci sarà l’amore.

Solo vivendo ti renderai conto di quanto è bello il calore del sole d’estate sulla pelle, le corse sotto il temporale primaverile, ti stupirai sentendo il tuo cuore tornare a battere, a esplodere nel petto, dopo che qualcuno lo aveva spezzato. Proverai l’incredibile gioia di vedere le tue ali spiegarsi ancora, per volare verso l’infinito dell’orizzonte.

E tutto questo accadrà solo se sceglierai di vivere la vita, di seguire il suo flusso e di scoprire tutti i doni che lei ti ha riservato. E solo così ti accorgerai di quanto, nonostante tutto, tu sia forte, una guerriera che ha scelto di inseguire i suoi sogni, di amare, di vivere.