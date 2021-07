La fine di un amore, il cuore spezzato e i lividi invisibili sul corpo

L'ho provato anche io, quel dolore così forte e lancinante che mi ha piegata in due per giorni e settimane. Mi sono chiesta il perché di tutta quella sofferenza fisica pur notando l'assenza di lividi sul corpo. Perché le ferite, quello mi era chiaro, erano solo nel cuore. Distrutto e fatto a pezzi da quell'amore che non sarebbe mai più tornato.

Così ho cercato disperatamente una soluzione per mettere fine a quell'agonia. Perché il tempo, da solo, non mi bastava. E ho scandagliato il web alla ricerca di qualsiasi rimedio contro il dolore dell'anima, del cuore e del corpo. Perché fino a quel momento io non lo sapevo che la perdita dell'amore della mia vita mi avrebbe fatto così male.

E quando dico male, intendo male davvero. Al di là delle notti insonni e dello stomaco chiuso, oltre le lacrime scese a fiumi e le giornate trascorse a chiedermi perché. Il dolore esisteva ed era reale. Come se qualcuno mi avesse trasformata in pungiball per un giorno intero e mi avesse lasciata lì, da sola, con dei lividi invisibili e doloranti.

E poi ho scoperto che non ero l'unica. E che il mal d'amore quando arriva ti colpisce e ti prende tutta. Ho scoperto che esiste persino una pillola contro il dolore provocato dall'amore, che però la scienza, all'unanimità, non ha accettato. Perché la fine di un amore e il dolore non possono essere risolti con la medicina, ma vanno affrontanti in tutta la loro brutalità.

Mi sono chiesta cosa fare per ricucire il cuore spezzato, sperando ci fosse anche una soluzione per portarlo via dal petto. Forse così non avrei più sofferto. Poi mi hanno spiegato che non ero l'unica a soffrire così. Che gli esperti dell’American Heart Association hanno parlato di una patologia specifica che si chiama sindrome del cuore spezzato. Ed era evidente che io ne soffrivo. Mi hanno detto che la sofferenza emotiva è paragonabile a quella fisica perché si attivano le stesse aree del cervello di quando ci facciamo male.

E questo forse avrebbe dovuto consolarmi ma non lo ha fatto. Perché al di là di tutto il dolore era reale. Ed era il mio. Ma mentre passavo il tempo a chiedermi quanto ancora avrei sofferto, senza neanche rendermene conto questo piano piano se ne stava andando. Il cuore ha ricominciato a battere timidamente e i movimenti del corpo hanno iniziato a essere più fluidi. Il sole ha ricominciato lentamente a filtrare dalle tapparelle e io ho capito che ero sopravvissuta.