Crescere non è questione di anni, ma di esperienze

Le esperienze e l’età non sempre sono due fattori correlati. E’ vero, il tempo non può essere fermato ma ciò non significa che sia lui il responsabile della propria maturità. La crescita non indica precisamente responsabilità o sviluppo, ciò che migliora l’identità di un individuo sono le sue esperienze, i cambiamenti e le prospettive che la vita porta ad affrontare per guadagnarsi i giusti meriti. Durante questo cammino infatti, ci si ritrova a dover riflettere per prendere decisioni, talvolta anche difficili, ed è proprio questo ad influire sullo sviluppo personale. Un tempo la vecchiaia era considerata un periodo di perdita, oggi al contrario si tratta del momento più saggio della vita.

E’ anche vero che in età avanzata si iniziano a perdere determinate competenze, ma allo stesso tempo se ne acquisiscono molte altre e di altrettanto valore. A partire dall’intelligenza e dall’autostima, le quali tendono a fare più leva sulle esperienze vissute e le conoscenze acquisite nel corso della vita. In aggiunta, anche lo stato emotivo subisce un notevole cambiamento dove ci si ritrova ad essere più riflessivi ed empatici verso il prossimo. D’altronde il futuro riserva sia periodi belli che momenti difficili e questo si impara proprio attraverso l’esperienza.

Sono soprattutto i momenti complicati che sanno tirar fuori la nostra forza interiore per renderci in grado di affrontare avvenimenti spiacevoli nel migliore dei modi possibile. Infatti molte persone possono rivelarsi fortemente mature e dimostrare una grande forza di volontà anche da giovani, mentre in altri casi alcuni adulti tendono a rapportarsi alla vita con atteggiamenti piuttosto infantili, basandosi costantemente sugli stereotipi. Non è il tempo ad incidere sui fallimenti, ma sono le battaglie affrontate a indurre il proprio spirito verso un netto cambiamento.

Spesso ci si ritrova a combattere contro lo sconforto causato da situazioni che hanno provocato tristezza e delusione, perché non sempre è possibile affrontare al meglio le complessità ma ricordiamoci, che spesso perdere una battaglia aiuta a sviluppare una maggiore forza d’animo diventando un’evento fondamentale per rigenerarsi e per andare avanti, con il giusto coraggio e determinazione per continuare ad inseguire la felicità. Il valore dell’età e delle esperienze viene acquisito in maniera differente e mai scontata, perché alla base di tutto c’è l’equilibrio e l’armonia attraverso i quali il proprio spirito si approccia, e impara ad approcciarsi, alla vita.