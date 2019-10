Così riesci a conciliare la dieta e la vita di coppia (senza crisi)

editato in: da

Conciliare la dieta e la vita di coppia non è sempre facile. Di solito succede sempre così, voi siete a dieta o cercate di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, e il vostro partner si concede i tanto amati carboidrati anche la sera. E se il pane e il dolcino a fine pasto non mancano mai, come riuscire a non cadere in tentazione? Ma soprattutto a non litigare?

Seguire una dieta richiede un grande sforzo mentale, disciplina e forza di volontà. Tuttavia l’amore vero fa ingrassare e lo conferma la scienza. Si dice, infatti, che la felicità sentimentale sia direttamente proporzionale ai chili sulla bilancia.

Da analisi effettuate per 10 anni, su 6.500 donne tra i 20 e i 30 anni, è emerso che coloro che vivevano una relazione pesavano il 30% in più rispetto alle donne single, quasi 2 chili. Questo perché la sicurezza emotiva porta a dedicare meno tempo all’attività fisica e a lasciarsi andare. Oppure sono proprio i momenti di crisi che inducono a sfogarsi sul cibo.

Per non vanificare i risultati della dieta ottenuti duramente e, allo stesso tempo, non mandare la coppia in crisi, parlatene con il vostro partner e trovate un accordo per continuare a mangiare insieme condividendo il piacere del cibo. Lui dovrà sempre supportarvi in ogni scelta, anche nella dieta aiutandovi a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Ovviamente non dovete farlo sentire in colpa quando magari deciderà di mangiare la pasta o un dolce, questo può soltanto alimentare inutili tensioni o litigi. Continuate a mangiare insieme ma cose differenti. Mettendo nei vostri piatti un ingrediente comune ma arricchendolo in base alle vostre esigenze.

Una coppia è fatta di condivisione ma anche di autonomia. Quindi, fate le vostre scelte e mangiate ciò che vi rende felici e vi aiuta a stare meglio.

Tutte le diete hanno un giorno libero, approfittatene per uscire a cena con il vostro partner. Potete andare nel vostro ristorante del cuore o scegliere qualcosa che vi soddisfi entrambi, oppure potete restare a casa e preparare il vostro piatto preferito.

Con un po’ di buona volontà e comprensione, seguendo questi piccoli consigli, riuscirete a far andare d’accordo sia la bilancia che la vostra vita di coppia.