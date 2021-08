Cosa succede ora, che non ci abbracciamo più

Nonostante spesso non riusciamo ad ammetterlo neanche a noi stesse, la verità è che tutte sentiamo l'esigenza di lasciarci andare tra le braccia delle persone, che siano amici, fidanzati, familiari o sconosciuti. Per sentire il calore della pelle, per percepire quell'umanità che ci riscalda il cuore e che ci fa vibrare tutti i muscoli del corpo. Perché tutti abbiamo bisogno degli abbracci , soprattutto ora che questi non ci sono più.

La pandemia mondiale che ci ha coinvolti e travolti ci ha portato via tante cose.E nonostante l'ottimismo, la speranza e la voglia di rimettersi gioco, in un modo o nell'altro, non possiamo ignorare il fatto di aver perso molto. Perché con il distanziamento sociale obbligato abbiamo rinunciato alla cosa più preziosa che avevamo: gli abbracci.

E forse oggi non ci rendiamo conto appieno di quanto questa assenza pesi sulla nostra esistenza, sul nostro benessere emotivo e mentale. Perché stiamo combattendo contro una straziante solitudine. E lo stiamo facendo da sole.

Così niente più abbracci che riscaldano il cuore e che rallegrano l'anima. Niente più ossitocina che aumenta e che ci permette di combattere lo stress e ridurre l'ansia, di prevenire la depressione e migliorare il nostro umore. Perché sì, abbracciare gli altri fa bene anche al nostro corpo e alla nostra mente. E ora che tutto questo non c'è più, cosa ne sarà di noi?

Secondo una nuova ricerca condotta dagli esperti di Demos, e pubblicata con il report sullo stato sociale e relazionale, è emerso che il 25% degli adulti non viene abbracciato da più di un anno, mentre il 37% da almeno sei mesi. Il rapporto fa emergere anche una situazione di sconforto generale tra le persone: una buona percentuale di questi stanno perdendo fiducia sulla possibilità di intessere nuove relazioni.

Perché se è vero che imparare ad apprezzare la solitudine può essere una risorsa preziosa per tutti, è vero anche che in questo caso non si è trattata di una scelta volontaria, ma obbligata. Ed è vero che la nostra compagnia è la cosa più preziosa che abbiamo, ma è vero anche i legami e le relazioni autentiche sono preziose per il nostro benessere.

Forse possiamo vivere senza abbracci, ma la verità è che la loro assenza ci rende più deboli, meno motivate. Incapaci, forse, di mettere in atto la resilienza come persone singole e come società. E se vogliamo rinascere, più forti di prima, abbiamo solo una speranza. E quella risiede negli abbracci.