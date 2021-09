Istantanee di dolore: “Ho abortito e il mio corpo si è immobilizzato”

Spesso per parlare del dolore ci affidiamo alle parole della scienza, dei medici e degli esperti, per dare un senso alle trasformazioni del corpo e della mente che inevitabilmente si ritrovano a difendersi dal trauma di un aborto spontaneo . Altre volte, per paura di far sanguinare una ferita ancora dolorante, preferiamo non parlare, chiudendoci nel dolore solitario dei nostri giorni. E invece non siamo sole , non lo siamo mai .

È da questa consapevolezza che, probabilmente, Chrissy Teigen è tornata a parlare della sua esperienza d'aborto spontaneo. La modella statunitense e moglie del cantante John Legend, ha vissuto sulla sua pelle e nel suo cuore uno dei dolori più grandi per una donna.

È passato un anno, ormai, da quella terribile esperienza. Eppure neanche il tempo è riuscito a cicatrizzare quelle ferite, ad alleviare il dolore, perché mentre tutto intorno cambiava, la sofferenza rimaneva la stessa.

Lo ha raccontato lei senza filtri, attraverso il suo profilo Instagram, affinché tutte le donne che hanno vissuto la medesima esperienza possano sentirsi meno sole, possano ritrovarsi in quel dolore e in quello stato mentale e fisico in cui oggi si ritrova la modella.

Perché in una società impegnata a stigmatizzare tutte le donne che scelgono di abortire volontariamente, nessuno si preoccupa delle donne che, invece, quella gravidanza vogliono parlarla avanti. Ma non ci riescono. E allora c'è il dolore, la solitudine e i sensi di colpa. E ci vuole forza, coraggio e spalle forti per superare tutto questo.

Perché "Quando perdi un bambino e il tuo corpo si immobilizza", scrive Chrissy Teigen. E no, le sue parole non sono diagnosi mediche o psichiatriche, né tantomeno evidenze scientifiche. Si tratta solo di un dialogo diretto con il cuore in frantumi, reo di portare il peso della sofferenza dell'aborto spontaneo, il suo e quello di tante altre donne che come lei hanno vissuto il trauma della perdita di un bambino.

"Quando perdi un bambino prima di metterlo al mondo, il tuo corpo si arresta. Non ha funzioni da assolvere. Nessuno da sfamare. E tu sei sola… bloccata. Bloccata con le tue tette cadenti che si stavano preparando per allattare, una pancia pronta a lievitare… Mentirei se dicessi che tutto questo non fa schifo" - scrive Chrissy Teigen - Non solo sei estremamente triste per quello che poteva essere, ma hai anche questo feroce promemoria quotidiano ogni volta che ti guardi allo specchio".

È una gabbia di dolore, quella in cui vive la moglie di John Legend, la stessa che probabilmente ha ospitato molte donne nella stessa situazione, ma che fa comprendere che non siamo sole, mai.