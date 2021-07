Cosa significa avere 40 anni, oggi

C'era un tempo, neanche poi così lontano, in cui i fantomatici 40 anni rappresentavano un sentitissimo giro di boa, il traguardo che segnava un punto di arrivo , più che di inizio. Erano i tempi in cui una donna, a quell'età, doveva necessariamente essere già una moglie e una mamma, meglio ancora se con casa di proprietà e famiglia felice alle spalle. E quando questo non accadeva non c'erano seconde possibilità, perché aveva fallito.

Poi le cose sono cambiate. Sono arrivati i divorzi e le nuove storie d'amore. L'età per diventare mamma si è alzata sempre di più così da dare la possibilità alle donne di studiare, lavorare e poi, in caso, mettere su famiglia. Ma c'è anche chi ha scelto consapevolmente di non averne figli e chi, ancora, ha deciso di non sposarsi.

Le bambine di un tempo le chiamavano signore, quelle di quarant'anni, chiedendosi se la vita avesse in serbo per loro lo stesso destino o se, con l'arrivo degli anni 2000, il mondo si sarebbe trasformato in una qualsiasi Odissea nello spazio.

E invece siamo cresciute, noi bambine degli anni '80, e siamo cambiate. Abbiamo visto lentamente il ruolo della donna trasformarsi. Abbiamo capito che il nostro obiettivo di vita non è quello di diventare mogli e mamme a tutti i costi, anche se qualcuno pensa ancora che sia così. Abbiamo compreso che possiamo scegliere e possiamo farlo oggi a 40 anni.

Certo a volte è difficile, perché a ogni traguardo importante ci ritroviamo, inevitabilmente, a fare i bilanci con quello che è stato e con tutto ciò che ci circonda. E noi, quarantenni di oggi, ci ritroviamo a fare i conti con le ragazze della nostra stessa età.

Perché non siamo più le signore, ma le ragazze. E perché siamo sopratutto donne. Libere di avere figli e di amare, di lasciare il lavoro e reinventarci, di mollare tutto e partire per un viaggio in solitaria in giro per il mondo. Certo, i conti con l'orologio biologico dobbiamo farli, in un modo o nell'altro. Magari scegliendo gli occhiali da vista più glamour del momento o rintanandoci interi weekend alle terme quando la stanchezza di affaccia prepotentemente.

Ma il nostro non è sicuramente un punto di arrivo senza diritto di replica. È un inizio, inedito e spettacolare. È il periodo in possiamo smettere di competere con le altre, perché abbiamo capito il nostro valore. È il momento in cui non abbiamo più bisogno di inserirci in un gruppo sociale ben definito, perché sappiamo bene chi siamo. E non ci serve più che siano gli altri a definire le priorità della vita, come la carriera, i figli o la famiglia, o le regole per viverla.

I 40 di oggi sono sicuramente diversi da quelli di ieri. E ci piacciano così!