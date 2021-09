Cosa direbbe la mia me stessa ragazza alla donna che sono oggi

Io me li ricordo ancora i sogni straordinari che avevo e che mi tenevano in vita quando ero un'adolescente. Ricordo i piccoli e infiniti problemi di cuore che diventavano drammi e quelle serate con gli amici, le uniche in grado di risollevare gli animi. Ricordo anche i momenti di solitudine , però, quelli in cui mi chiudevo in me stessa per immaginare il futuro mentre gli altri si interrogavano sulla prossima discoteca da scovare.

Ero un'adolescente un po' atipica, è vero. Ma per le inguaribili sognatrici è così che funziona. Nella testa di una giovanissima me apparivano i lineamenti non ben definiti di una donna che avrebbe conquistato il mondo intero. Erano tanto, forse troppe le aspettative che una giovane me, aveva per me.

E l'ho capito solo dopo quanto queste aspirazioni avrebbero minato il mio benessere. Perché più crescevo, più i sogni si infrangevano e le aspettative si sgretolavano.

Ho fallito in molte cose. In amore e sul lavoro. L'ho fatto quando ho rinunciato alla carriera per seguire l'uomo che ho amato più di me stessa, e l'ho fatto quando ho mandato in frantumi quella storia sono rimasta sola, con i miei rimpianti e i miei rimorsi. Ho fallito quando ho creduto di essere perduta e di non avere più speranze, quando ho pensato che ormai fosse troppo tardi.

E sono certa che se la mia me stessa ragazza mi avesse visto in quelle condizioni, non mi avrebbe riconosciuta. Lei che era forte come un uragano, lei che era un fiume in piena di speranze, sogni e aspettative. Ed è a lei che ho pensato quando, nonostante i lividi e le ferite mi sono alzata.

E ora mi chiedo cosa mi direbbe se potesse vedere la donna che è diventata. Probabilmente sarebbe confusa nell'indossare i miei panni, perché sono tante le cose che non sono andate come pensava e come sperava. Ma sono certa che sarebbe orgogliosa di me perché nel mio sguardo ritroverebbe tutta la grinta che gli apparteneva, lei che pensava di essere fragile. E nelle mie giornate ritroverebbe la voglia di vivere che non gli è mai mancata.

Rimarrebbe stupida nel comprendere quanta consapevolezza oggi ho della forza che mi appartiene. E sarebbe felice nell'apprendere che i sogni straordinari che aveva, e che avevamo, sono cambiati, ma sono rimasti comunque grandiosi.

Sarebbe entusiasta di scoprire che per rimanere fedele a me stessa, e alla mia imperfezione, non mi sono omologata e non ho intrapreso le strade facili. Ma soprattuto mi ringrazierebbe per aver avuto la forza di non smettere di amare, e di aver avuto il coraggio di non cambiare mai.