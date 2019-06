Cosa dice il colore dei capelli sulla nostra vita sessuale

editato in: da

Si sa, l’attitudine al sesso è diversa da persona a persona: che sia per carattere, segno zodiacale, predisposizione genetica, ecc. sono tanti i fattori che determinano in un certo modo le nostre preferenze sotto le lenzuola e tra questi sembra che ci sia anche il colore dei capelli. Recenti studi portati avanti da una ditta produttrice di preservativi su un campione di ragazzi di età tra 17 e 34 anni ha dimostrato che anche a seconda del colore dei capelli appunto, il sesso di ogni persona è diverso. Scopriamo insieme come il colore della propria chioma influisce sulla vita sessuale e se effettivamente questa ricerca ha dato dei risultati “veritieri”.

Donne e uomini dai capelli neri o comunque castani molti scuri sono i più birichini. Oltre ad essere infatti i più inclini ai tradimenti ed alle folli avventure di una notte, è stato dimostrato che sono coloro che visitano più frequentemente i siti di incontri su computer e smartphone per conoscere nuove persone interessate ad incontri piccanti I mori hanno inoltre una grande autostima erotica, cosa che li porta a cercare continuamente nuove fiamme per dimostrare le loro “presunte” abilità.

Le bionde ed i biondi da sempre, nell’immaginario comune, sono visti come individui angelici e tranquilli ma…è davvero così? In realtà non esattamente, pare proprio che per coloro che portano tale colore di capelli il sesso sia bello letteralmente ovunque: in macchina, dentro il letto, sulla lavatrice, nella vasca da bagno insomma, nulla sazia l’appetito di questi “finti angeli” anche perché talvolta, vi è anche purtroppo la tendenza al tradimento, legata alla continua voglia di sperimentare.

Secondo un detto comune, le donne rosse di capelli sono le più inclini ad apprezzare il sesso. Ciò non è stato completamente verificato ma dal test è emerso che i rossi e, soprattutto le rosse, fossero i più disponibili a sperimentare nuove posizioni, anche le più impensabili e creative. Insomma, i pel di carota sono dei peperini sotto le lenzuola: magari inizialmente timidi ma appena si accende la giusta scintilla sanno dare il meglio di sé.

Chi ha i capelli castani è risaputo essere una persona molto passionale, ma non solo: si parla anche di affidabilità, caratteristica molto spesso ricercata in un partner. Per chi ha questo colore di capelli il sesso è sì spinto ed avventuroso, ma anche fedele e affettuoso: non c’è la tendenza a vivere avventure di una notte ma invece quella di mantenere un partner fisso, con il quale vivere una sana storia d’amore e giustamente di passione.