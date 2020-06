Scendi in strada e inizia a correre. Così comprenderai di non avere limiti

editato in: da

Quella tra la corsa e il benessere fisico e mentale è una storia d’amore antica che col tempo abbiamo imparato a conoscere tutte. Perché ce l’hanno insegnato da bambine che l’attività sportiva fa bene, mentre da grandi abbiamo letto e ascoltato il parere degli esperti e della scienza che ci ha confermato che correre ci rende felici, soprattutto quando il movimento viene svolto all’aria aperta, a contatto con la natura.

Ma c’è qualcosa che nessuno ci ha mai detto, e che abbiamo scoperto solo sulla nostra pelle, ed è il fatto che la corsa ci aiuta a comprendere che non esiste limite alcuno che non siamo in grado di superare. Perché è solo raggiungendo mete lontane e sconosciute, addentrandoci dove non avevamo mai osato andare, che possiamo superare ogni ostacolo, soprattutto quelli imposti da noi stesse.

Col vento che ci spettina i capelli e il contachilometri che segna che un altro sentiero è stato battuto, ci ritroviamo a correre entusiaste per essere riuscite ad andare avanti ancora un po’, anche se l’istante prima avevamo avuto la tentazione di cedere, ripetuto a noi stesse che non ce l’avremmo fatta. E invece ce l’abbiamo fatta eccome, giorno dopo giorno un po’ di più, perché siamo rimaste concentrate sull’obiettivo e l’unico dialogo che avevamo era quello con noi stesse e con il terreno che stavamo calpestando.

La corsa può cambiare la prospettiva, le nostre giornate e la vita, in meglio. Perché questo sport ci insegna che non abbiamo limiti, e lo fa mettendoci alla prova attraverso una gara continua con essi, per aiutarci a comprendere che noi possiamo fare tutto. Perché anche quando abbiamo la sensazione che il corpo sta cedendo e che il fiato non può più supportarci, ci basta ancora un solo sforzo per sentirci stimolate e rigenerate.

La corsa ci fa stare bene nella nostra pelle, ci aiuta a prenderci cura di noi stesse, anche inconsapevolmente. Ci fornisce quell’energia di cui abbiamo bisogno per affrontare le giornate e la vita e, al di là di ogni spiegazione scientifica, ci rende consapevoli, determinate e motivate, in grado di fare tutto.

Quindi fatelo, indossate le vostre scarpe da ginnastica e iniziate a correre.