Ci vuole coraggio a seguire il proprio cuore

Una vetta da raggiungere attraverso una ripida scalinata, un salto nel vuoto con una corda elastica, un viaggio in capo al mondo in solitaria, camminare a testa alta contro tutto e tutti: cos’è davvero il coraggio?

Definirlo con poche parole è assai complesso, ma tutte porterebbero a un’unica spiegazione: coraggioso lo è chi mette da parte le proprie paure per andare avanti, qualsiasi sia la destinazione.

Ad aiutarci a comprendere un po’ di più, il termine coraggio, ci pensa l’etimologia della parola stessa, il latino “cor” significa cuore, questo vuol dire che i coraggiosi sono coloro che vivono con il cuore. Quindi non sarà una singola azione a determinare la forza e il coraggio che ci appartiene, quanto più il nostro modo di vivere.

Solo affrontando la quotidianità seguendo ciò che ci dice il cuore, potremmo vantare con orgoglio di essere delle donne coraggiose. Dovremmo prendere esempio dai bambini, loro che con quella naturale spensieratezza che gli appartiene, seguono il suono del battito cardiaco senza alcuno sforzo o preoccupazione.

Al contrario noi crescendo abbiamo perso un po’ quel senso di seguire, fidarci e affidarci totalmente al nostro cuore. Trascorriamo le giornate pianificando, progettando e organizzando impegni professionali e personali, tutti compiti affidati alla nostra mente.

E al cuore cosa resta? Quel coraggio che apparentemente abbiamo perso, quello che ci spingerebbe a fare tutto ciò che vogliamo fare, a diventare chi abbiamo sempre sognato di essere, a correre su quella strada non ancora battuta che altro non è che il percorso della felicità, la nostra.

Seguire il cuore fa paura, lui potrebbe portarci in luoghi nei quali non avevamo mai osato entrare, potrebbe svelarci che tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non ci ha reso felici, potrebbe farci comprendere che abbiamo commesso molti errori.

Ma solo chi ha coraggio si assume le responsabilità delle sue azioni ed è pronto a cambiare, a liberarsi dalle abitudini e dalle prigionie, a svuotarsi dei problemi per accogliere nuove e inedite sensazioni, le stesse che riempiono il cuore e che rigenerano l’anima.

Questo è il vero coraggio, quello che ci fa inseguire i nostri sogni e gli obiettivi, quello che non ci fa perdere mai il sorriso, quello che ci dà la forza di affidarci totalmente e incondizionatamente ai sussurri del cuore.