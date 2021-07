Il coraggio di restare se stessi tra la rabbia e la sofferenza

editato in: da

Ci vuole coraggio ad avere fede in se stessi, soprattutto in un modo dove le apparenze contano più dell’essere, soprattutto in un mondo in cui la sofferenza divaga e l’odio confonde le menti di tutti. Cedere è facile. Tanto, troppo. Perché nel caos e nel disordine dei giorni rimanere integri sembra una battaglia da condurre in solitaria che porta inevitabilmente alla sconfitta. E ci si chiede se ne valga la pena.

Al contrario, invece, sarebbe semplice omologarsi a tutti gli altri, assoggettarsi alle pressioni, seguire la massa. Non ci sarebbero giudizi, né critiche nei nostri confronti perché quel profilo basso sarebbe la nostra garanzia di sopravvivenza. Ma è davvero questo che vogliamo? Essere solo uno dei tanti modelli preconfezionati forniti dalla società, dai condizionamenti e dalle aspettative degli altri?

No, non lo vogliamo. Ma seguire un percorso in solitaria e con la testa alta è difficile. Lo è per le continue interferenze, lo è per gli sguardi di chi ci giudica e di chi non crede in noi, lo è per tutto quello che ci circonda, per l’odio, la rabbia e la sofferenza degli altri che non possiamo ignorare. La stessa che sfocia proprio dalla scelta di non vivere nel modo in realmente vorrebbero.

E forse è proprio per tutto questo che dobbiamo avere il coraggio e la forza di restare noi stessi. Anche se questo vuol dire diventare i diversi, gli emarginati, quelli criticati. Perché solo così che possiamo preservare la nostra imperfetta individualità, unica come solo lei sa essere.

E allora prendiamola quella strada, anche se ci allontana dalla massa. Da tutto, da tutti. Non facciamoci manipolare da chi crede di poterlo fare, non lasciamoci sconfiggere dai dubbi che provano a insinuare nella nostra testa. Non arrendiamoci di fronte al dolore, alla sofferenza o alla rabbia degli altri che esplode quando capiscono che sono stati già presi e che tutto il tempo che è trascorso non lo avranno indietro mai più.

Proseguiamo il nostro percorso con determinazione, forza e tenacia nonostante gli ostacoli. Continuiamo a fare nostro il coraggio di non lasciarci condizionare da ciò che ci circonda e andiamo avanti. Oggi, domani e sempre.