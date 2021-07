Il coraggio di aprire il proprio cuore

Io me lo ricordo bene come ci si sente quando si è innamorati . I grandi problemi sembrano svanire e il mondo appare più bello. Non c'è posto per le preoccupazioni, per la rabbia o per lo stress, perché basta un minimo sguardo, una carezza o un bacio per cancellare tutto il resto. E allora sì che si ha la sensazione di essere invincibili e di poter conquistare tutto. Ma ricordo anche troppo bene come ci si sente quando quella persona, alla quale avevamo aperto il cuore, lo distrugge in tanti frammenti, così piccoli da non poter permetterci di ricostruirlo.

Ecco perché vuole tanto coraggio, forse troppo, ad aprire il proprio cuore dopo che qualcuno lo ha fatto a pezzi. Ecco perché a volte la soluzione più semplice è quella di rinunciarci al sentimento più puro e autentico del mondo. Perché se è vero che auguro a chiunque di poter vivere un amore grande, che fa sentire le meravigliose farfalle nello stomaco, è altrettanto vero che prego affinché quel dolore lancinante non colpisca altre persone.

Perché quando la persona che ami ti delude e ti tradisce, fa male il cuore e fa male anche il corpo. E l'anima vaga alla ricerca di mille perché che non si esauriscono neanche con le migliori risposte. E ti senti come se nulla avesse più un senso, e capisci che non è l'amore che ti manca, ma come questo ti faceva sentire.

E capisci che forse è meglio non viverlo un sentimento così, se il rischio è quello di perderlo per sempre. Ed è allora che ci si ritrova a ragionare con la testa, prendendo in considerazione quell'unica soluzione in grado di proteggerci per sempre: chiudere la porta del cuore e buttare via la chiave affinché nessuno più possa entrarci.

Ecco, è questo quello che impulsivamente direi di fare a tutte le persone che cercano l'amore, che lo inseguono e lo sognano. A quelle che per amore hanno già sofferto e che come me, si rifugiano al sicuro dietro quello scudo posto sul cuore. È questo che direi perché la paura mi paralizza.

Ma non credo sia giusto rinunciare all'amore, alle farfalle nello stomaco, e a quella scintilla che ci fa sentire vive. Ecco perché nonostante la paura occorre rimettersi in gioco, anche a costo di farsi male. E sì, ci vuole coraggio a farlo, ad aprire il proprio cuore. Ma ne vale sempre la pena.