La competizione può ostacolare la nostra felicità: facciamone buon uso

In una scala di priorità personali, la felicità occupa sicuramente i primi posti e non è difficile intuire il perché. Certo è che tra il caos e il disordine dei giorni restare focalizzate su questo obiettivo è un'impresa assai ardua. Perché tra i problemi e le difficoltà che ci ritroviamo ad affrontare, spesso siamo noi ad ostacolare quella felicità tanto agognata, senza neanche rendercene conto.

Ci dimentichiamo di dare importanza alle piccole cose, lì dove spesso risiede la felicità, e al contrario ci concentriamo sui fallimenti e sugli obiettivi non raggiunti, spesso facendo paragoni dannosi con quello che invece succede agli altri. E questo, inevitabilmente, scatena dentro di noi sentimenti di invidia, gelosia e rabbia.

Ed è vero che tutte le emozioni vanno vissute, anche quelle che più ci fanno paura, ma è altrettanto vero che riconoscerle e saperle gestire ci è di grande aiuto. Questo accade tutte le volte che ci poniamo in posizione di competizione nei confronti di qualcun altro. E se è vero che da una parte questo atteggiamento di sfida può essere stimolante, nel caso della sana competizione, dall'altra può essere pericoloso e deleterio.

Questo accade quando la competizione di trasforma in invidia e in un periodo come questo che stiamo vivendo, dove tutto è perennemente mostrato sui social network, non è raro provare gelosia nei confronti di chi espone un mondo patinato e bellissimo.

Nel libro La conquista della felicità, di Bertrand Russell, sono ben evidenziati i danni che provoca l'invidia, a partire dal senso perenne di insoddisfazione alle reazioni tossiche che inevitabilmente scaturiscono alla vista di persone appagate e felici. Questo, naturalmente, ci porta a vivere male la nostra quotidianità e a smettere di apprezzare quello che realmente abbiamo e che ci rende felici, perché troppo concentrate a guardare la vita degli altri.

Di conseguenza, il malessere che si genera, è ancora più profondo e deleterio e, influisce inevitabilmente, sulla nostra ricerca della felicità. Quindi va bene guardare gli altri, ma solo affinché le loro azioni e la loro vita intera siano di stimolo e di incoraggiamento a raggiungere i nostri obiettivi, che sono sempre diversi dagli altri.

Non sprechiamo le nostre energie provando rabbia, invidia e rancore. Non consumiamoci dietro a competizioni tossiche che ci allontanano dalla nostra meta. Abbiamo dalla nostra parte il tempo per crescere, migliorare ed evolverci: facciamone buon uso.