Come tradire senza essere scoperti

La tua relazione procede tra alti e bassi e, all’orizzonte, è apparsa una nuova conoscenza che ti ha fatto perdere la testa. In balia delle emozioni, hai difficoltà a restare fedele alla persona che hai accanto, e muori dalla voglia di cedere alla tentazione di tradirla con la new entry. Come vivere la tua avventura clandestinamente?

Scegli un luogo adatto

Per incontrare il tuo amante, scegli un luogo dove nessun possa vederti. Dunque, sconsigliato darsi appuntamento a casa tua: meglio un hotel, facendo attenzione a non utilizzare carte di credito. Paga in contanti, per non lasciare tracce.

Evita di dirlo ai tuoi amici

Sebbene questa avventura sia per te molto eccitante, non dire a nessuno quello che stai facendo. Forse non vedi l’ora di raccontarlo alle tue amiche, ma sei sicura che manterrebbero il segreto?

Attenzione al telefono

Ricordati sempre di cancellare la cronologia delle chiamate e ai messaggi scambiati con l’altro: sono prove inequivocabili del tuo tradimento. Se temi di dimenticartene, usa una sim di cui solo lui ha il numero.

Occhio ai social network

Like e commenti scambiati pubblicamente sono la prima spia di un tradimento: al giorno d’oggi, infatti, gran parte delle liti di coppia nascono da lì. Se non vuoi destare sospetti, non interagite sui social.

Assicurati di volere proprio questo

Senza alcuna pretesa moralizzatrice, ecco un ultimo suggerimento: prima di buttarti tra le braccia di un altro, rifletti su quello che stai per fare e sul male che potresti causare.