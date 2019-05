Come superare la crisi dei 40 anni: 4 consigli utili

editato in: da

I 6 integratori alimentari fondamentali dopo i 40 anni

Secondo numerose indagini la felicità umana sembra seguire una parabola discendente che tocca il suo picco minimo a 40 anni. La crisi colpisce principalmente le donne che, tuttavia, hanno anche le risorse per superarla. I sintomi più evidenti vanno da depressione e senso di inutilità alla scarsa energia nella vita di tutti i giorni.

A che punto sei?

Ebbene sì, è tempo di fare un bilancio. Ma senza ansia! Per non lasciarsi paralizzare dalla crisi dei 40 anni è importante fare il punto di ciò che si è vissuto fino ad allora. Dopodiché, sarà necessario pianificare una nuova età e affrontare con ottimismo ciò che il futuro si riserva di portare. Il segreto è quello di vivere questo passaggio con un attitudine positiva, facendo leva sui punti di forza tipici di questa età: maturità, autostima e conoscenza di sé.

Più leggera

No, non parliamo di perdita del peso. La soglia dei 40 anni si varca meglio se ci si alleggerisce dal senso del dovere. È infatti l’età in cui si è immersi in impegni di lavoro, cura dei figli e gestione della casa. A causa dello stress si rischia di perdere di vista le proprie esigenze. Rimettersi al primo posto è un regalo da farsi per vivere più serenamente.

Stacca la spina

Il fattore del godersi la vita è cruciale per superare la crisi dei 40 anni. Spesso, infatti, non basta ritagliarsi alcuni spazi nello stress della quotidianità, ma è necessario appunto staccare la spina. Secondo gli esperti, un viaggio con le amiche, con cui si è libere di essere davvero sé stesse, dona l’energia giusta per affrontare un nuovo inizio.

Prenditi cura di te stessa

I cambiamenti del corpo a 40 anni possono rivelarsi difficili da accettare, soprattutto se finora avete fatto poco o niente per mantenervi informa e prendervi cura di voi. Tuttavia non è mai troppo tardi per cominciare. Imparare ad amare questa nuova versione di sé è fondamentale per superare lo scoglio della paura di invecchiare. Regalarsi un nuovo look, iniziare a correre, adottare una beauty routine, regalarvi un abito e un accessorio particolare o un taglio di capelli mai sperimentato, sono tutti piccoli gesti che possono contribuire a ridare fiducia all’immagine che noi abbiamo della nostra rinnovata femminilità.